PSG : Messi dévoile un grand bouleversement

Par Baptiste Mulatier

Depuis quelques années déjà, Lionel Messi joue plus bas. Et pourtant, même s’il participe beaucoup plus à la création du jeu, il prévient tout le monde que ce n'est plus son objectif d'empiler les buts.

Lionel Messi avait déjà exprimé sa volonté il y a quelques mois de participer plus au jeu, de se contrer plus sur la création que sur la finition des actions. A Barcelone ces dernières années, la Pulga redescendait en effet beaucoup plus souvent sur le terrain. Il faisait ensuite profiter ses partenaires de sa vision du jeu et de son toucher de balle, en ouvrant sur les latéraux, en lançant en profondeur les offensifs ou en s’appuyant sur ses milieux. Lionel Messi le faisait dans l’évolution naturelle de son jeu, avec l’âge, mais aussi par nécessité car la qualité technique des milieux avait bien baissé après les départs de Xavi puis d’Iniesta. Il y a quelques jours, lors de la trêve internationale, l’ancien numéro 10 du Barça a de nouveau parlé de l’évolution de son jeu, au micro d’ESPN.

« Je cherche à être davantage passeur »

« J’ai énormément grandi comme joueur. Aujourd’hui, je recule un peu plus derrière, j’essaie de ne pas me contenter de jouer dans le dernier tiers du terrain. Je cherche à être davantage passeur, de maîtriser le rythme et le tempo du match. Je n’ai plus l’accélération d’antan, mais j’arrive encore à créer du danger », a expliqué Lionel Messi, qui malgré ce nouveau positionnement, a tout de même inscrit 38 buts la saison dernière, ce qui a fait de lui le quatrième meilleur buteur européen derrière Robert Lewandowski, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Au PSG, ce positionnement de Lionel Messi sera intéressant à observer. Il pourrait se retrouver dans une zone où des joueurs comme Marco Verratti et Leandro Paredes ressortent déjà très bien les ballons, et où Neymar avait également l’habitude de traîner ces dernières années.