PSG : Messi déjà sur le départ, le coup de pression

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup sportif et marketing avec la signature de Lionel Messi jusqu’en 2023.

L’international argentin dispose même d’une année en option dans son contrat, qui pourrait potentiellement faire de lui un joueur du PSG jusqu’en 2024. Mais aux Etats-Unis, on ne l’entend pas du tout de cette oreille. Et pour cause, Todofichajes affirme que l’Inter Miami de David Beckham a bien l’intention de récupérer La Pulga avant la fin de son contrat au Paris SG. A la surprise générale, le média espagnol dévoile que l’ex-milieu de terrain du Real Madrid et de la sélection anglaise, propriétaire de l’Inter Miami, souhaite obtenir le renfort de Lionel Messi dès l'été prochain, soit en juin 2022. Une révélation fracassante qui ne manquera pas de faire sourire au Qatar, dont les dirigeants n’ont aucunement l’intention de se séparer de Léo Messi un an seulement après son arrivée dans la capitale française.

L'Inter Miami veut Messi en 2022

Attaquant star de l’Inter Miami et proche de Lionel Messi après avoir croisé sa route en sélection argentine, Gonzalo Higuain a évoqué il y a quelques jours une possible signature de La Pulga aux Etats-Unis. Prudent, l’ex-attaquant du Real Madrid, de Naples et de la Juventus Turin, ne s’avance pas trop. « Il a signé pour deux ans avec le PSG... Le club le veut, on verra » a-t-il expliqué avant de conclure. « Avec l'Inter Miami, j'ai encore une année de contrat, puis je prendrai une année sabbatique, loin du football et de tout ». Signature de Lionel Messi à l’Inter Miami ou pas, la star du PSG ne devrait donc pas retrouver Gonzalo Higuain dans un avenir proche. Reste maintenant à voir si le club américain sera en mesure de soumettre une offre de transfert au PSG cet été pour Messi, ce dont on peut logiquement douter. Le Paris SG s'imagine mal en effet perdre la star argentine et éventuellement Kylian Mbappé le même été.