Salaire de Messi, Leonardo défonce L’Equipe et fait une boulette

Par Guillaume Conte

Ce samedi, L’Equipe a fait sa Une avec le salaire de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Leonardo a hurlé au scandale.

Le quotidien a affirmé avoir obtenu les détails du contrat de l’Argentin avec son nouveau club. Les précisions n’étaient pas nombreuses, mais il a été révélé que le sextuple Ballon d’Or émargeait à 30 millions d’euros pour sa première saison, puis 40 pour la seconde, et encore 40 à 36 ans quand il sera dans la dernière année, prévue en option dans son contrat. Des chiffres qui correspondent à ce que le FC Barcelone avait par exemple prévu de donner à Lionel Messi s’il ses finances le lui avaient permis. A cela s’ajoute donc une prime à la fidélité non négligeable de 15 millions d’euros brut. L’addition est donc salée, et L’Equipe l’a faite à la Une de son journal. De quoi mettre en furie Leonardo qui a décidé de ne pas laisser passer cela. Intervenant en marge de la conférence de presse de Mauricio Pochettino avant PSG-OL, le directeur sportif du PSG n’a pas caché sa haine face à ce qu’il nomme un tissu de mensonges à tous les niveaux.

Tout est faux balance Leonardo

« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité, sur la durée et les chiffres. Il y a des clauses de confidentialité, mais je peux dire que ce n'est pas la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé », a balancé Leonardo, dans une sortie qui a étonné par sa virulence.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



Et dans l’énervement, le directeur sportif brésilien a tout de même dévoilé une information déroutante. En effet, pour Leonardo, il n’y a aucune option pour une troisième saison de Lionel Messi au PSG. Pourtant, lors de sa présentation officielle ainsi que lors de l’annonce de sa signature, le Paris SG s’était montré clair. « Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option », avait annoncé le club francilien. Etait-ce le montant du salaire sur l’année en option qui a fait tiquer Leonardo, ou bien un démenti en bloc sur le principe sans vraiment se soucier du contenu ? Selon les premiers retours auprès du PSG, c'était surtout une manière de faire comprendre que, pour que cette année en option se concrétise, il fallait l'accord du PSG et de Messi, et que ce n'était ni à l'un, ni à l'autre de l'activer individuellement. Il n'en reste pas moins que l'accord salarial sur cette troisième année éventuelle existe forcément.