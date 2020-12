PSG : Messi, Coutinho et Casemiro, Neymar a fait sa liste !

Dans : PSG.

Alors qu'il semble enfin être épanoui à Paris, Neymar souhaiterait maintenant être rejoint par d'autres Brésiliens.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs années maintenant, Neymar a visiblement trouvé sa place à Paris. À tel point qu'à l'heure d'aujourd'hui, un départ n'est pas du tout à l'ordre du jour, et que le Brésilien pourrait prolonger son aventure parisienne. Conscient de la situation compliquée de Lionel Messi à Barcelone et de ses envies de départ, le numéro 10 du PSG ferait tout pour faire venir son ami dans la capitale. Mais selon Don Balon, La Pulga ne serait pas le seul joueur que Neymar souhaiterait voir au PSG. D'après le média espagnol, le Brésilien ferait le forcing pour voir deux de ses compatriotes rejoindre le club : Casemiro et Philippe Coutinho.

Depuis le vide laissé par le départ de Thiago Motta, le PSG n'a jamais réellement eu de numéro 6 de classe mondiale. Recruté l'été dernier, Danilo est utilisé plus bas par Thomas Tuchel. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste, Casemiro est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid. Si l'arrivée du milieu de terrain défensif serait une énorme plus-value pour le Paris Saint-Germain, il est difficile d'imaginer Zinédine Zidane céder un joueur si important pour l'équilibre de son équipe. Le deuxième joueur désiré par Neymar semble plus abordable. En effet, remplaçant à Barcelone, Philippe Coutinho pourrait bénéficier d'un bon de sortie en cas d'offre intéressante. Grand ami du joueur du PSG depuis de nombreuses années, le meneur de jeu se verrait bien rejoindre son compatriote. Reste à savoir si l'ancien masetro de Liverpool est vraiment le profil qu'il manque au Paris Saint-Germain. Dans un contexte économique actuel très compliqué, l'arrivée d'une superstar tel que Coutinho signifierait probablement un départ de Kylian Mbappé.