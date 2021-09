PSG : Neymar et Mbappé trop persos, Messi va arranger ça

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Les trente premières minutes de Lionel Messi contre Reims le 29 août dernier ont juste mis l’eau à la bouche de Bixente Lizarazu. Le consultant a hâte d’observer l’animation du PSG avec l’Argentin.

Entré à la 66e minute contre Reims fin août, Lionel Messi a joué simplement, comme il sait le faire : en s’appuyant sur ses partenaires en remise et en ouvrant généralement sur les côtés. Il a pu commencer à combiner, un petit peu, avec Kylian Mbappé mais pas encore avec Neymar qu’il avait remplacé. Utilisé l’intégralité des deux matchs avec l’Argentine pendant la trêve, le match contre le Brésil ayant été interrompu au tout début, la Pulga devrait démarrer le match contre Bruges ce mercredi 15 septembre pour la première journée de la Ligue des champions. L’ancien joueur du Barça semble déjà en grande forme. Il a inscrit un triplé contre la Bolivie, avec en prime une superbe frappe après un petit pont sur son adversaire. Dans Téléfoot, Bixente Lizarazu a exprimé à quel point il était excité à l’idée de regarder Lionel Messi combiner avec Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien et le Français ont besoin de ce profil à leur côté.

« Ce que l’on n’a pas avec Neymar qui bouffe le ballon et Mbappé qui est un peu plus soliste »

« Ce qui m’a marqué contre Reims, c’est son jeu à une ou deux touches de balle, le fait qu’il soit animé par l’idée de faire jouer ses partenaires. Ce que l’on n’a pas avec Neymar qui bouffe le ballon véritablement et Mbappé qui est un peu plus soliste. J’espère qu’il va déclencher une idée d’animation offensive collective et une relation technique avec Neymar et Mbappé », a déclaré le champion du monde 98 sur TF1 ce dimanche matin. Neymar et Messi ont brillé ensemble à Barcelone mais le Brésilien adopte depuis qu'il est au PSG un rôle beaucoup plus créateur. Des premiers éléments de réponses seront donnés mercredi soir même s’il faudra évidemment plus qu’un match au nouveau trio pour prendre véritablement ses marques.