PSG : Messi à Paris ? Koeman n'y croit pas !

Dans : PSG.

Pour l'entraîneur du FC Barcelone, l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris n'influencera pas l'avenir de Lionel Messi.

Depuis le départ de Josep Bartomeu, Lionel Messi entretient le flou concernant son avenir. Dans une interview accordée à La Sexta et diffusée dimanche soir, le numéro 10 a affirmé n'avoir pris aucune décision pour le moment, et qu'il attendrait la fin de la saison pour se décider. Si les candidats au poste de Président du Barça orientent leurs campagnes autour de la prolongation de La Pulga, la tendance reste aujourd'hui à un départ de l'Argentin en fin de saison. En cas d'opportunité, Manchester City et Pep Guardiola sont très intéressés, mais le PSG également. La très prochaine nomination de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur pourrait même jouer un rôle dans le choix de Lionel Messi. Présent en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman a été questionné sur le futur coach du PSG, et son intérêt pour son capitaine.

« Son nom (Pochettino) apparaît dans la presse mais je ne sais pas si c’est vrai. On va s’affronter dans deux mois, je ne vais pas m’en inquiéter maintenant. Je ne pense pas que Leo décidera de son avenir en fonction d’un entraîneur ou d’un pays. Ce sont des décisions qui doivent être prises en famille et je ne pense pas qu’un entraîneur puisse influencer son destin » a répondu l'entraîneur du Barça. Si on imagine mal l'Argentin prendre une décision uniquement en fonction de la nationalité d'un entraîneur, nul doute qu'une qualification du PSG face au Barça pourrait influencer le choix du sextuple ballon d'Or.