PSG : Messi à Paris en 2021, Neymar passe à l'action

Dans : PSG.

Quasiment obligé de rester au FC Barcelone en raison d’un désaccord contractuel et d’une mise à prix à 700 ME, Lionel Messi a vite oublié ses envies de départ, et a décidé d’aller au bout de son contrat.

Il n’est toutefois plus question d’évoquer une prolongation, et même les élections prévues en mars 2021 et le possible changement de présidence ne vont pas faire changer d’avis l’Argentin. Ce dernier ne se voit plus en Catalogne la saison prochaine, mais il ne sait pas encore où il va aller. Son envie première est de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, avec un club capable de lui faire un pont d’or, un championnat très excitant, une qualité de jeu indéniable et des ambitions européennes élevées. Parmi les rares autres possibilités, le PSG est forcément en bonne place. Le champion de France est bien évidemment capable de faire une proposition financière de premier rang, et a montré la saison passée avec sa place en finale de la Ligue des Champions qu’il était à même de tenir la dragée haute en Ligue des Champions.

En plus de cela, si City a Guardiola, le PSG possède Angel Di Maria et Neymar. Don Balon le dévoile, ses deux amis font un forcing permanent pour lui donner envie de signer à Paris. Et ce à tous les niveaux. La ville tout d’abord, qui n’a rien à voir avec celle de Manchester, et Di Maria peut en témoigner, lui qui a totalement plongé moralement dans la grisaille anglaise. La certitude de gagner des titres, notamment en France est mise en avant, mais aussi l’ambiance dans le vestiaire, que le Brésilien juge excellente. La stabilité au Paris Saint-Germain, où tout ne vole pas en éclats au moindre revers, est aussi un argument pour essayer de convaincre La Pulga que la suite de sa carrière doit se dérouler en France. Le forcing ne fait que commencer, Lionel Messi a désormais 10 mois pour se décider sur son avenir.