Barça : La bombe, Messi annonce qu’il est libre !

Dans : Liga.

C’est toujours la guerre entre le FC Barcelone et Lionel Messi.

La réunion de mercredi semblait clairement avoir mis KO le clan de l’Argentin, conscient que ni le club catalan ni la Liga, qui avait appuyé la véracité de sa clause libératoire à 700 ME, n’allaient lâcher l’affaire. Résultat, il se murmurait que le sextuple Ballon d’Or allait accepter son sort et disputer au moins encore une saison au Barça, la dernière de son contrat. Mais ce vendredi après-midi, Jorge Messi a signé un communiqué vengeur adressé aux organes de presse mondiaux, avec un retentissant démenti sur tout ce qui a pu être annoncé précédemment. Pour le père et représentant de Lionel Messi, son fils est totalement libre de signer où bon lui semble sans la moindre indemnité depuis la fin de la saison 2019-2020. Selon lui, la Liga s’est trompée dans la lecture du contrat de La Pulga, ou n’a tout simplement pas pris en compte le bon contrat, un avenant ayant été signé en 2019 pour le faire se prolonger d’une saison.

« Il doit y avoir une erreur évidente de la part de la Liga », a fait savoir Jorge Messi, qui a ensuite cité la clause 8.2.3.6 du contrat. « Cette compensation (clause libératoire de 700 ME) ne s'appliquera pas lorsque la résolution du contrat par décision unilatérale du joueur prendra effet à compter de la fin de la saison sportive 2019-2020 », a ainsi communiqué le père de Lionel Messi. Un sacré imbroglio qui clarifie en tout cas la position du numéro 10. Ce dernier n’entend pas continuer à jouer au Barça et fera tout pour quitter le club. De plus, il est bien conscient qu’une bataille juridique ferait fuir ses prétendants, tout comme l’obligation pour les clubs désireux de le faire signer d’indemniser le FC Barcelone. Résultat, la guerre est ouverte et le feuilleton continue, le clan Messi et ses avocats ayant désormais le désir de regarder ce sur quoi la Liga s’est appuyée pour valider la clause libératoire à 700 ME de la superstar argentine.