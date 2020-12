PSG : Messi à Paris cet été, Riolo précise son scoop XXL

Dans : PSG.

A la surprise générale, Daniel Riolo a fait une grande annonce au sujet du transfert de Lionel Messi au PSG sur l’antenne de RMC jeudi soir.

« Là, on est entre nous, et je peux même dire que Messi sera au PSG la saison prochaine ! Je suis très sérieux : Messi sera au PSG la saison prochaine » a lancé le journaliste, au lendemain des propos de Neymar au sujet de l’international argentin. Pour rappel, à la sortie de la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United en Ligue des Champions, Neymar a clairement fait savoir publiquement qu’il souhaitait rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi. Au PSG ou à Barcelone ? La probabilité de les voir réunis à Paris est grande. Dans un édito publié sur le site de RMC, Daniel Riolo a précisé son gigantesque scoop.

« Il y a des choses que je ne peux pas complètement révéler mais c’est un peu plus qu’une intime conviction. C’est alimenté par des éléments factuels (…) De toute façon il y a des éléments factuels: le Barça regrette de ne pas avoir vendu Leo Messi cet été, il y a le fait que le FC Barcelone ne peut pas acheter Neymar, les dirigeants catalans vont arrêter ce mytho et faire croire que c’est possible, il y a le fait que Messi n’est plus heureux au Barça depuis plus d’un an, il veut continuer dans un club en Europe et le seul club capable de l’accueillir c’est le PSG (…) Après, on sait très bien qu’en matière de transferts, tout peut aller vite et capoter, même quand on sait et entend des choses qui ont l’air d’être des certitudes. On est encore en décembre. Sauf qu’il ne sera pas à Barcelone la saison prochaine. Est-ce que cela veut dire que Mbappé va partir? Là dessus, je ne me prononce pas (…) Neymar, pour qu’il soit heureux au PSG, tu peux lui faire le cadeau de prendre Messi. Ce n’est pas quelque chose de complètement dingue, et c’est ça qui est le plus fou. Messi a besoin de retrouver du bonheur et avec son pote Neymar, il sera heureux. Et avec le transfert il y a des mallettes d’aspirine qui viennent pour l’entraîneur » a détaillé Daniel Riolo, pour qui la venue de Lionel Messi à Paris ne fait finalement presque aucun doute. Et c’est ça qui est totalement dingue.