PSG : Messi à Paris, c'est déjà bouclé !

Dans : PSG.

Lionel Messi et le PSG sont ok depuis le mois de janvier sur les contours de la venue de l'Argentin en Ligue 1, affirme la presse espagnole.

Depuis le début de l'année 2021, les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont pas le temps de s'ennuyer. La prolongation de Neymar, l'objectif principal de Leonardo, est bientôt bouclé. Mais pour poursuivre son aventure dans la capitale, le Brésilien a posé ses exigences : au-delà de la prolongation de son ami Kylian Mbappé, Neymar veut voir Lionel Messi rejoindre Paris. Rien que ça. Mais si un tel transfert aurait semblé inimaginable il y a encore quelques mois, la donne a relativement changé au cours des dernières semaines. En effet, selon les informations de DiarioGol, la venue de l'Argentin à Paris est plus qu'en bonne voie.

En fin de contrat à la fin de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne prolongera sans doute pas en Catalogne. Lassé des échecs répétés en Ligue des Champions ainsi que par les polémiques incessantes autour de son salaire, La Pulga est bien décidée à claquer la porte. Seulement voilà, les clubs capables d'assumer son salaire XXL sont rares. En fait, ils ne sont que deux : Paris et Manchester City. Si la présence de Pep Guaridiola sur le banc des Citizens aurait pu être un avantage, le média espagnol affirme que le numéro 10 s'est déjà entendu avec les dirigeants parisiens. Le Paris Saint-Germain aurait pris contact avec le sextuple ballon d'Or dès janvier, et un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties, donnant la priorité au PSG en cas de départ de l'Argentin du Barça. Si l'arrivée de Lionel Messi à Paris venait à se confirmer, il s'agirait sans aucun doute du plus gros coup de toute l'histoire de la Ligue 1.