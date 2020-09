PSG : Mercato show à Paris, Tuchel casse l’ambiance

Dans : PSG.

Si le PSG a enregistré la venue d’Alessandro Florenzi il y a plus d’une semaine, cela ne signifie pas que les recrues vont suivre dans les jours à venir…

En début de semaine, Thomas Tuchel confiait en conférence de presse qu’il souhaitait encore la venue d’un défenseur central et si possible d’un milieu défensif au mercato. Un constat partagé par Leonardo, lequel ne peut toutefois pas dépenser comme il le souhaite sur le marché des transferts cet été. Et pour cause, le Covid-19 est passé par là et même le PSG a souffert de la crise économique engendrée par la pandémie. Conséquence, le champion de France en titre avance au ralenti durant ce mercato estival. Et cela ne devrait pas s’accélérer brutalement dans la semaine à venir à en croire Thomas Tuchel, lequel s’est exprimé à ce sujet après la nette victoire du Paris SG à Nice ce dimanche après-midi (0-3).

« J’ai déjà tout dit sur le mercato. Maintenant, on doit attendre » a fait savoir l’entraîneur allemand avant de poursuivre. « Une recrue avant le prochain match contre Reims dimanche ? Honnêtement, je ne sais pas ». Le mercato du Paris Saint-Germain reste donc plus incertain que jamais, alors que Leonardo avait clairement indiqué que son club devait parvenir à vendre quelques joueurs afin de réinvestir de l’argent sur le marché des transferts. Or, les joueurs plus ou moins poussés vers la sortie, comme cela a par exemple été le cas de Gueye ou encore de Draxler, semblent clairement partis pour rester. Les prochains jours seront donc scrutés de près à Paris, où le nom de Dele Alli est cité avec insistance par la presse britannique ces dernières heures…