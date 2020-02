PSG : Mbappé visé par une offre massive ?

Dans : PSG.

Tandis que sa prolongation de contrat est la priorité du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'une offre qualifiée de colossale de la part de Manchester United.

Ce samedi, la presse anglaise consacre de pleines pages à la sanction qui a frappé Manchester City, le « massacre de la Saint-Valentin » étant souvent évoqué pour résumer la peur qui s'est emparée du club. Mais pour le Sun, si les Citizens sont au cœur des préoccupations, Manchester United est également un sujet d'actualité, et pas uniquement concernant Paul Pobga. En effet, Kylian Mbappé commence à sérieusement exciter les tabloïds anglais. Alors que l’on évoquait récemment le possible intérêt de Liverpool pour le champion du monde français du Paris Saint-Germain, ce sont cette fois les Red Devils qui seraient prêts à bondir afin de recruter Kylian Mbappé. Et cela en faisant une offre colossale au PSG.

Le Sun ne dévoile pas le montant du chèque que les responsables mancuniens seraient prêts à transmettre à Nasser Al-Khelaifi pour convaincre ce dernier de lui céder Kylian Mbappé, mais évoque tout de même une « proposition massive » lors du prochain mercato. Du côté du Paris Saint-Germain, avec qui Mbappé a encore deux ans et demi de contrat, on doit sourire de tout cela, la priorité absolue et revendiquée étant de prolonger l’attaquant tricolore. Alors que le Real Madrid tourne autour de Kylian Mbappé depuis des mois, le PSG ne semble pas vouloir étudier la moindre offre extérieure, qu’elle vienne de Florentine Perez et Zinedine Zidane ou bien de Manchester United, aussi massif soit le chèque. Car si la presse anglaise est prudente sur la nature de l'offre de MU, en Espagne il se dit que le Real Madrid a déjà prévu d'attaquer à 300ME.