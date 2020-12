PSG : Mbappé victime d'un double problème ?

Dans : PSG.

Depuis son retour de blessure, Kylian Mbappé semble avoir du mal à retrouver son niveau.

Suite à l'imbroglio autour de sa sélection en équipe de France malgré sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé peine à retrouver le niveau qui était le sien. Aligné dans un trio d'attaque avec Angel Di Maria et Neymar contre Leipzig en Ligue des Champions, l'attaquant a été fantomatique. En Ligue 1, sa performance insipide face aux Girondins de Bordeaux a même inquiété Pierre Ménès. En difficulté physiquement, moins adroit devant le but, le champion du monde 2018 n'arrive plus à faire la différence. Pour Vincent Duluc, journaliste à l'Equipe, le problème de Kylian Mbappé n'est pas seulement physique, mais également mental.

« Il n'est pas à 100% physiquement, cela se voit. Il n'enchaîne pas les courses à haute intensité. J'aimerais voir son jeu évoluer, qu'il prenne plus de volume. Maintenant qu'il est sur un côté, il doit faire les efforts, travailler pour l'équipe. C'est un axe de progression important. Il y a peut-être un problème de palier mental à franchir. Il est dans un cadre collectif, mais aussi individuel qui n'est pas fantastique » a déclaré le consultant, jugeant que la relation entre le Français et Neymar pouvait être néfaste à sa progression. Au-delà de sa blessure, le kid de Bondy est peut-être préoccupé par son avenir, alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec Paris et qu'il est convoité par le Real Madrid. À l'approche d'un rendez-vous crucial en Ligue des Champions face à Manchester United mercredi soir, le PSG aura besoin d'un grand Kylian Mbappé s'il veut éviter l'énorme désillusion que serait une élimination en phase de poules.