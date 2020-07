PSG : Mbappé veut rester, ça tombe bien il est intransférable !

Dans : PSG.

Dans une interview accordée à BeInSports en marge de la victoire du PSG contre le Celtic Glasgow mardi soir (4-0), Kylian Mbappé a clarifié son avenir.

Régulièrement associé au Real Madrid par les médias espagnols, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré on ne peut plus clair en indiquant qu’il était « dans le projet » pour « une quatrième année » et qu’il essaierait de « ramener des trophées avec l’équipe ». Une bonne nouvelle pour le champion de France en titre, qui est certain de s’épargner un épineux feuilleton durant le prochain mercato. Car de toute façon, le PSG n’a jamais envisagé une seule seconde de vendre son international français, comme l’a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse après le succès convaincant de son équipe face au Celtic Glasgow au Parc des Princes.

« Il a un contrat à Paris (NDLR : jusqu'en 2022) et nous ne sommes pas prêts à le vendre. Il est super important pour nous, c'est un joueur clé et c'est un cadeau de travailler avec lui comme d'autres : Neymar, Verratti, Marquinhos… En plus, il a une très bonne connexion avec Neymar, c'est une vraie force du PSG. C'est top comme ça » a indiqué Thomas Tuchel, histoire de rappeler que peu importe sa décision, Kylian Mbappé n’aurait pas quitté si facilement le Paris Saint-Germain cet été au mercato. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo parviendront à trouver un accord avec l’ancien buteur de l’AS Monaco pour une prolongation de contrat. Cela risque d’être une toute autre histoire, Kylian Mbappé ne semblant pas pressé de s’engager au-delà de 2022 avec le Paris Saint-Germain pour le moment…