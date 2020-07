PSG : Mbappé prévient le Real Madrid en personne !

Dans : PSG.

Très discret dans les médias, Kylian Mbappé répond actuellement sur le terrain avec une reprise très prometteuse.

L’attaquant français a visiblement fait le plein d’énergie après le déconfinement, et ce sont les défenses adverses qui en font l’expérience. De quoi revenir gonflé à bloc avant plusieurs matchs décisifs pour boucler la saison. L’an dernier, après la déconvenue face à Manchester United et l’échec contre Rennes en finale de la Coupe de France, Mbappé avait confié son agacement, estimant que le PSG devait être plus fort sinon il irait voir ailleurs. Cela avait fait du bruit, mais cet été, la musique sera différente. Avant même les échéances, le champion du monde a expliqué qu’il resterait au PSG la saison prochaine. L’intérêt du Real Madrid, très timoré pour cet été, est donc à oublier directement.

« Je suis là, je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante. Je serai là quoi qu'il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées à mon équipe et de donner le meilleur de moi-même », a livré sur BeIN Sports l’ancien monégasque, qui ne veut pas entendre parler des rumeurs de transferts, et y met donc un terme. Même en cas de fin de saison décevante, Mbappé règle en tout cas son avenir immédiat. Un discours rassurant pour les supporters mais aussi les dirigeants du Paris SG, qui savent toutefois que la prolongation de contrat est encore bien lointaine. Surtout que le Real Madrid a prévu d’attaquer sérieusement ce dossier à l’été 2021.