PSG : Mbappé trop fort pour Paris, l’atroce réalité du mercato

Dans : PSG.

Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain à l’issue du mercato estival.

En revanche, les projecteurs seront braqués sur l’avant-centre du PSG en 2021. Effectivement, le Real Madrid attaquera sans aucun doute le club francilien afin de lui chiper sa star de 21 ans et il deviendra alors difficile pour Nasser Al-Khelaïfi de le conserver. Également associé à Liverpool et parfois au FC Barcelone, l’international français est promis à un grand avenir loin du PSG selon Louis Saha. Interrogé à ce sujet par France Football, l’ancien attaquant des Bleus et de Manchester United estime que Kylian Mbappé est si fort qu’il ne peut échapper aux nombreuses rumeurs du mercato et à une signature, un jour, chez un cador européen.

« Mbappé est complètement maître de son destin. C’est déjà un bonhomme qui est très très mûr pour son âge, qui sait ce qu’il veut. Pour moi, c’est un joueur exceptionnel qui fait rêver les plus grands clubs et c’est normal. Il est le MVP en 9. Je pense que Paris, qui est encore en développement, n’est pas au niveau d’un Real ou d’un Barça avec tout le respect que j’ai pour le PSG. Tant qu’il sera au PSG, il y aura des rumeurs. Vous dire aujourd’hui quel est le meilleur choix pour sa carrière, c’est lui et son feeling » a indiqué Louis Saha, pour qui le Paris Saint-Germain devra donc avoir les reins solides pour conserver son Kylian Mbappé au-delà du mercato estival de 2021. Tout dépendra de l’issue des négociations, récemment entamées, pour une prolongation du contrat du joueur, qui expire en 2022.