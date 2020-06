PSG : Mbappé mieux payé que Messi, Madrid prêt à tout

Dans : PSG.

Certain de poursuivre l’aventure au PSG au-delà de cet été, Kylian Mbappé sera en revanche au cœur de toutes les rumeurs en 2021.

En effet, il sera très délicat pour le Paris Saint-Germain de retenir son international français au-delà de l’été 2021. Pour le club de la capitale, la priorité est assurément de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui expire en 2022, afin de le vendre au prix fort en cas de transfert l’été prochain. Reste que pour l’heure, les négociations ne semblent pas très avancées pour la prolongation de Kylian Mbappé, ce qui fait bien évidemment les affaires du Real Madrid selon Don Balon. A en croire le média espagnol, la crise du Covid-19 a chamboulé les plans du PSG, qui ne devrait pas transmettre à Mbappé une offre qui lui permettrait de dépasser Neymar dans la grille salariale du club francilien.

A l’affût, le Real Madrid jubile par avance à l’idée de voir le PSG galérer dans le dossier Kylian Mbappé. Et selon le média espagnol, Florentino Pérez est prêt à faire sauter la banque pour attirer l’attaquant de l’Equipe de France dans ses filets en lui proposant un salaire égal voire supérieur à celui de Lionel Messi, qui perçoit près de 60 ME par an au FC Barcelone. Reste que pour rendre ce scénario possible, le Real Madrid doit dégraisser au plus vite en se séparant de certains gros salaires encombrants comme ceux par exemple de Gareth Bale et de James Rodriguez. De son côté, le Qatar ne se laissera certainement pas faire aussi facilement et pourrait remettre au pot en proposant à Kylian Mbappé un salaire équivalent à celui offert par le Real Madrid. Ce qui semble d’ores et déjà acquis, c’est que le « nouveau monde » est déjà loin et que Kylian Mbappé battra tous les records avec son futur contrat. Qu’il soit signé avec le PSG ou avec le Real…