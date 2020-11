PSG : Mbappé sur le banc, la solution miracle ?

Dans : PSG.

Samedi soir, les attaquants du PSG n’ont pas brillé à l’occasion du match face aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes (2-2).

Certes, Neymar et Moise Kean ont marqué. Mais globalement, les attaquants du Paris Saint-Germain n’ont pas été à la fête contre la formation de Jean-Louis Gasset. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, en grande difficulté à quatre jours du déplacement crucial à Manchester United en Ligue des Champions. Et si la solution était finalement de se priver de l’international tricolore à Old Trafford ? L’idée est indirectement soumise par Eric Rabesandratana, dans la mesure où l’ex-capitaine de Paris estime que des joueurs tels que Kean, Neymar, Rafinha et Verratti sont désormais indiscutables.

« Je pense qu’il y a un problème d’état d’esprit aussi. Les joueurs offensifs, ils jouent seuls, ils tentent des choses mais individuellement. Une chose ressort de celui-ci, on attendait Verratti et on l’a bien eu. C’est vraiment la bonne nouvelle. Il est indispensable, on le sait. Mais il y a eu d’autres bonnes prestations. Rafinha a apporté beaucoup dans son rôle d’organisateur du jeu. Il a alterné les passes rapides, il a joué dans les petits espaces, il a su percuter balle au pied en s’appuyant sur Neymar et Verratti. Ces trois-là s’entendent bien, même dans la construction du jeu. J’espère qu’ils seront là contre Manchester United. Moise Kean me semble être une évidence aussi. Entre le travail défensif et les propositions offensives, il devient titulaire pour moi. Il va falloir trouver une solution devant parce qu’on a un Mbappé qui ne brille pas. On a un Di Maria qui semble fatigué aussi. On a un Neymar qui essaie de trouver la solution tout seul. A Manchester, il faudra un esprit de corps pendant toute la partie, ou sinon attention à la déconvenue » a estimé le consultant de France Bleu Paris, pour qui de sérieux doutes existent sur la composition du PSG à Manchester United.