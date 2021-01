PSG : Mbappé sacrifié, l’exigence choc de Messi ?

Dans : PSG.

Libre en fin de saison, Lionel Messi intéresse grandement le Paris Saint-Germain, qui rêve de reformer son duo épique de Barcelone avec Neymar.

Pour l’heure, il est trop tôt afin de se prononcer sur l’avenir de Lionel Messi. Et pour cause, les socios du FC Barcelone vont élire leur nouveau président dans quelques jours et le résultat de l’élection pourrait avoir des conséquences directes sur le mercato du Ballon d’Or argentin. A ce jour, la tendance est toutefois toujours à un départ libre de tout contrat de Lionel Messi à la fin de la saison. Une situation dont le Paris SG souhaite profiter. Mais le capitaine barcelonais est exigeant, que cela soit financièrement ou sportivement. Don Balon a apporté des précisions sur le deuxième volet…

Le média espagnol croit savoir que Lionel Messi souhaite ardemment la prolongation du contrat d’Angel Di Maria, en fin de contrat avec le PSG dans six mois et qui n’a toujours pas signé de nouveau bail dans la capitale française. Comme indiqué par ailleurs, la star du FC Barcelone verrait d’un bon œil la venue d’un certain Sergio Agüero, qui sera libre en juin prochain. Le buteur de Manchester City est également un objectif de Mauricio Pochettino dans l’optique du mercato estival. Ce qui risque de faire tiquer les supporters parisiens en revanche, c’est la position de Lionel Messi vis-à-vis de Kylian Mbappé. L’Argentin aurait fait savoir à la direction du PSG qu’avec Neymar, Di Maria et possiblement Agüero, il ne serait pas spécialement utile de conserver l’attaquant tricolore, d’autant plus qu’il jouit d’un gros salaire et qu’il est susceptible d’être vendu très cher en Angleterre ou au Real Madrid. L’information est évidemment à prendre avec des pincettes et demande confirmation, mais une première tendance se dessiner. Messi ou Mbappé, l’Emir du Qatar en personne devra sans doute choisir…