PSG : Mbappé qui sort le soir, c'est à cause de Neymar

Auteur d’un doublé face à Dijon samedi après-midi, Kylian Mbappé a fait taire ses détracteurs, de plus en plus nombreux ces dernières semaines.

Le mauvais match de Kylian Mbappé contre le Borussia Dortmund a été souligné par de nombreux observateurs, lesquels n’ont pas non plus manqué de souligner l’attitude parfois agaçante de l’international tricolore, comme lors de sa sortie contre Montpellier au Parc des Princes il y a quelques semaines. Interrogé sur l’antenne de RTL, le consultant Stéphane Pauwels a livré son explication pour justifier le comportement variable de Kylian Mbappé à Paris. Selon l’ancien consultant de TF1, il est évident que la présence de Neymar au PSG est néfaste pour Kylian Mbappé.

« Ces derniers mois, Mbappé a été pollué, et notamment par les attitudes de Neymar. Le petit Mbappé est jeune, et il commence à faire n’importe quoi… Il fait des sorties, des gestes… Qu’il aille aux Jeux Olympiques, ce serait la meilleure nouvelle qui puisse arriver. Il se retrouverait avec des copains plus jeunes. Ça lui permettrait de retrouver un peu d’humilité. Peut-être que je m'enflamme en disant ça. Mais le Mbappé de maintenant, il ne me plaît pas… Il essaye d’en faire trop. J’aimerais bien qu’on retrouve le vrai Mbappé, qui était bien dans sa tête, celui d’il y a encore quelques mois. En ce moment, il n’est plus très bien… » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui risquent de faire réagir à Paris et dans le clan de Neymar, dont l’impact est parfois jugé comme négatif auprès de Kylian Mbappé. Difficile toutefois de savoir si ces accusations sont fondées…