PSG : Mbappé fait taire les haters, Lizarazu jubile

Décevant face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a réalisé un grand match contre Dijon au Parc des Princes, samedi après-midi (4-0).

Buteur à deux reprises, Kylian Mbappé a prouvé qu’il était en jambes. De quoi rassurer Thomas Tuchel à deux semaines de la réception du Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a commenté le retour en forme de l’international tricolore. Heureux de voir Kylian Mbappé faire taire les critiques, l’ancien défenseur du Bayern Munich a toutefois un énorme doute sur la composition du PSG face au Borussia Dortmund, laquelle comportera forcément un gros point faible selon lui.

« On est revenu à quelque chose de sportif. On a vu dans ce match un Kylian Mbappé excellent et c'est une très bonne nouvelle, car il était très bien en jambes. On est revenu à ce que l'on ne doit jamais quitter, c'est-à-dire le sport et faire le meilleur match possible » a indiqué Bixente Lizarazu, avant de poursuivre. « Il faut maintenant trouver une équipe type et un système. C'est fini les essais ! Il y a un élément clé, c'est Marquinhos. Est-ce que tu le mets au milieu ou derrière ? Dans les deux cas, cela pose un problème. Si Marquinhos est au milieu, tu vas avoir Tanguy Kouassi avec Presnel Kimpembe alors que si tu mets Marquinhos derrière, tu te retrouves avec Idrissa Gueye et Leandro Paredes au milieu. Il y aura forcément dans les deux cas un point faible. Il faut décider une bonne fois pour toute » a estimé Bixente Lizarazu, pour qui Tanguy Kouassi en défense ou Leandro Paredes au milieu feront figure de point faible du Paris SG en Ligue des Champions face à Dortmund. Ils apprécieront…