PSG : Mbappé préservé ou pas, Tuchel a tranché

Dans : PSG.

Préservé à Lyon ou encore face à Lille en raison de douleurs musculaires persistantes, Kylian Mbappé devrait débuter ce mercredi contre Strasbourg.

Ennuyé par des gênes musculaires à répétition depuis le début de l’année 2020, Kylian Mbappé va mieux. A en croire les informations obtenues par Le Parisien, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est entraîné de manière totalement normale avec l’ensemble du groupe mardi, à la veille de la réception de Strasbourg en Ligue 1. Sauf contretemps de dernière minute, le natif de Paris sera bel et bien titulaire ce mercredi, et sa présence ne sera pas de trop alors que Mauro Icardi est toujours out, au même titre que Neymar.

Aux yeux de l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, la titularisation de Kylian Mbappé répond surtout à une réelle urgence. Et pour cause, le PSG a été incapable de marquer lors de ses déplacements à Lille et à Lyon, ce qui a eu pour conséquence un décrochage immédiat du Paris Saint-Germain en Ligue 1 avec une inhabituelle troisième place. « Le PSG, engagé désormais dans une lutte incertaine pour le titre de champion après 4 défaites en 16 journées, a besoin des trois points juste avant la courte trêve de Noël. Avec Moise Kean et Angel Di Maria, Kylian Mbappé va tenter de conclure 2 020 par un succès pour donner un peu d'air à une formation sur les rotules, déjà privée au coup d'envoi de dix joueurs, tous à l'infirmerie » note le quotidien régional. Avec une telle attaque, nul doute que le Paris Saint-Germain a de quoi battre une équipe de Strasbourg très irrégulière et qui lutte avant tout pour le maintien. Reste maintenant à voir si le physique de Kylian Mbappé tiendra le coup. Le staff médical du PSG croise les doigts, Thomas Tuchel aussi.