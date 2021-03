PSG : Mbappé plus fort que Messi, Haaland et Ronaldo ?

Dans : PSG.

Ultra-décisif au match aller, Kylian Mbappé sera de nouveau l’atout offensif n°1 du PSG contre Barcelone ce mercredi au Parc des Princes.

Auteur d’un triplé sensationnel au Camp Nou, Kylian Mbappé a frappé un grand coup sur la planète football. Enfin décisif dans un match à élimination directe de Ligue des Champions, l’attaquant du PSG a prouvé qu’il était capable de porter son équipe sur ses épaules en l’absence de Neymar ou encore d’Angel Di Maria. Parfois critiqué, Kylian Mbappé est pourtant le meilleur joueur d’Europe à l’heure actuelle aux yeux de Ludovic Giuly, invité à dévoiler son onze-type avec les effectifs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone dans les colonnes de L’Equipe. Kylian Mbappé est sans surprise titulaire à gauche dans l’équipe de l’ancien Monégasque.

« Mbappé, le meilleur joueur d’Europe »

« Comme toute l'équipe du PSG, Mbappé m'a vraiment impressionné à l'aller. Il est hors norme et sans doute le meilleur joueur d'Europe actuellement. Il a cette capacité à être dangereux partout, à dézoner, même si je le préfère à gauche. Avec sa vitesse, il peut prendre la profondeur, rentrer et se mettre sur son pied droit pour frapper. Cette position reste son meilleur poste pour valoriser tous ses points forts » a dévoilé Ludovic Giuly, totalement sous le charme de Kylian Mbappé. Dans une équipe très offensive, le consultant de BeInSports a associé l’attaquant du PSG à Mauro Icardi et Lionel Messi

Icardi et Messi incontournables

« Leo Messi peut renverser une situation à lui tout seul. Dans ce onze idéal, il va décrocher et demander le ballon. Quand il est lancé balle aux pieds, il est quasiment inarrêtable. Il attire les défenseurs, libère de la place aussi pour son avant-centre en monopolisant l'attention. Ce serait donc un bon complément pour Icardi. Sans parler de ses coups de pied arrêtés. Icardi ? Il a ce profil de plus en plus rare du véritable attaquant de surface, celui qui renifle le but. C'est un joueur qui peut se faire oublier et qui va sentir le coup pour surgir au bon moment. Il est aussi intéressant comme point d'ancrage dans la surface pour combiner » explique Ludovic Giuly, qui a sélectionné Ter Stegen, Florenzi, Marquinhos, Lenglet, Kurzawa, Paredes, Verratti, Dembélé, Mbappé et donc Messi et Icardi pour constituer son onze-type des effectifs du PSG et de Barcelone.