PSG : Mbappé patron de Neymar, le Qatar a menti

Le PSG a beau avoir réussi un début de saison parfait, la polémique entre Neymar et Kylian Mbappé fait craindre des soucis à venir. Entre les deux stars, le club de la capitale sent que cela peut dégénérer.

A Paris, tout va bien sur le plan comptable en ce début de saison. La manière est également au rendez-vous. Mais au PSG, les polémiques ne sont jamais bien loin. Christophe Galtier a déjà pu s'en apercevoir avec la brouille récente entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Si on indique en interne que cet incident est clos, certains observateurs restent dubitatifs sur le sujet. Car au-delà des problèmes potentiels au niveau des tireurs de penaltys, c'est peut-être un problème plus profond entre les deux stars du PSG qui a éclaté au grand jour lors du match contre Montpellier. Tandis que le numéro 10 resplendissait de bonheur sur la pelouse du Parc des Princes, et a été ovationné par le public, Kylian Mbappé affichait une mine sombre et n'a pas masqué son mécontentement sur certaines actions. Jérôme Rothen, que l'on sait proche du joueur français, pense lui que la situation est très compliquée.

Neymar et Mbappé, le PSG dans une impasse ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant Neymar et Kylian Mbappé. Selon lui, le nouveau projet est fait pour le champion du monde français, ce qui ne plait pas du tout à Neymar, lequel a appris au mois de juin que le Paris Saint-Germain était prêt à le vendre lors du mercato estival. « Il y a un problème au sein du club par rapport à tout ce qui a été vendu à Kylian Mbappé pour qu’il reste. Il y a des choses qui ne se vérifient pas. C’est un problème de hiérarchie (…) À mon avis, Mbappé n’a pas de problème avec Neymar parce qu’en aucun cas il a demandé à ce que Neymar parte du club. C’est le club qui lui a vendu un projet où lui est à la pointe de ce projet-là et qu’il était sans Neymar à la base. (...) Les Qataris voulaient le vendre ou au pire le prêter. Comment Neymar a accepté ça, comment il le digère ? Apparemment il a du mal à digérer et à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça, c’est un vrai problème. S’il y a des problèmes d’ego, et je peux dire que c’est la réalité, ça va être difficilement gérable pour le staff, pas que pour Christophe Galtier mais aussi pour Luis Campos, Antero Henrique, le président, le club, l’Émir, les supporters. Ça va être compliqué, au premier écart, au premier accroc, il va y avoir des soucis entre les deux », explique l’ancien joueur du PSG avant d’aller plus loin dans son analyse.

Car Jérôme Rothen estime que le Paris Saint-Germain doit respecter ses engagements auprès de Kylian Mbappé et de lui seul, Neymar ayant montré dans le passé qu'il n'était pas diable, contrairement au numéro 7 parisien, qui a accepté de prolonger jusqu'en 2025 alors que le Real Madrid lui tendait les bras. « Aujourd’hui, il y a un nouveau projet. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est le président qui l’a expliqué. Tout en haut de ce projet, c’est Kylian Mbappé. Ça veut dire qu’ils veulent faire changer les choses. Aujourd’hui, vous n’allez quand même pas me dire que juste l’arrivée de Christophe Galtier et de Luis Campos, et le retour d’Antero Henrique, qui revient de je ne sais pas d’où, ça va régler tous les problèmes. Parce que Christophe Galtier a un joli discours et a changé tactiquement, tous les problèmes sont résolus ? Il ne faut pas déconner ! Je pense que pour l’instant ils n’ont pas réussi encore à tout mettre en place par rapport au projet vendu pour que Kylian reste. On va attendre, il y a jusqu’au 2 septembre », a notamment indiqué Jérôme Rothen, conscient que le PSG n'a pas encore réalisé toutes ses promesses envers Mbappé lors de ce mercato.

Ce dimanche soir, le club de la capitale se rendra à Lille pour un premier gros test en Ligue 1. L'occasion de voir si certaines choses se sont arrangées, puisque bien évidemment Neymar et Kylian Mbappé seront alignés. Cette semaine, le PSG a fait savoir qu'une réunion avait été organisée dès le lendemain du fameux match contre Montpellier, et que durant ce rendez-vous, les deux stars avaient pris un petit coup de règle sur les doigts. Reste à savoir si cela est un joli storytelling vendu par les dirigeants parisiens, ou si réellement Neymar et Mbappé ont compris qu'ils devront s'entendre au moins une saison de plus sous le maillot des champions de France. Si ce n'est pas le cas, on va rapidement le savoir et le sujet du départ du joueur brésilien va vite revenir sur le devant de la scène alors que la fin du mercato se profile.