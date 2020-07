PSG : Mbappé ou Joao Felix, le futur Barça est chaud !

Dans : PSG.

L’année prochaine, les Socios du FC Barcelone auront la lourde responsabilité d’élire leur nouveau président.

Très critiqué en interne, et notamment par Lionel Messi, l’actuel président Josep Maria Bartomeu n’est pas certain de conserver son poste. Il faut dire que sa gestion des dernières années interpelle, avec une équipe de moins en moins compétitive au fur et à mesure des années et au contraire, une masse salariale qui a totalement explosé avec les salaires distribués à des flops comme Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann. Ancien président du club blaugrana, Joan Laporta sera candidat en 2021. Et selon les informations obtenues par Don Balon, l’un des axes forts de sa campagne présidentielle se nommera… Kylian Mbappé.

Tandis que l’avant-centre du PSG est régulièrement associé au Real Madrid, qui souhaite en faire la tête de gondole de son mercato en 2021, le candidat à la présidence du FC Barcelone aimerait également enrôler le champion du monde 2018. Conscient qu’il partira avec une énorme longueur de retard sur le Real Madrid, Juan Laporta a toutefois prévu un plan B de luxe. En effet, l’ancien président blaugrana a également les yeux sur un certain Joao Felix, en grande forme depuis le déconfinement avec l’Atlético de Madrid. Surtout, la piste du Madrilène est bien moins onéreuse que celle menant à Kylian Mbappé. En effet, Joan Laporta estime qu’en échange d’un chèque de 160 ME, l’Atlético de Madrid pourrait vendre sa pépite offensive. Reste maintenant à voir si l’homme d’affaires de 58 ans sera élu par les Socios et si oui, quelle sera sa priorité absolue pour le mercato du FC Barcelone dans un an…