PSG : Mbappé obsède l’Espagne à un niveau incroyable

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le feuilleton Kylian Mbappé passionne en Espagne. Le buteur du PSG est l’athlète le plus recherché de l’année sur Google de l’autre côté des Pyrénées.

Kylian Mbappé au Real Madrid, cela semble être qu’une question de temps. Mais le Paris Saint-Germain fait tout pour retenir son joyau le plus longtemps possible. L’été dernier, l’attaquant français voulait partir. Il a une destination rêvée en tête, qu’il n’a jamais vraiment cachée : le Real Madrid. Florentino Pérez en a évidemment conscience. Après plusieurs années d’économie, le président Merengue était prêt à casser la tirelire lors du dernier mercato estival. Des sommes avoisinant les 200 ME ont été proposées au PSG pour Kylian Mbappé, à qui il ne restait alors qu’un an de contrat. Le Qatar n’a jamais voulu céder, mais le suspens a tenu jusqu’au 31 août. La presse espagnole s’est régalée sur un sujet qui a passionné tout le pays en 2021. Même encore actuellement car la question est désormais de savoir si Kylian Mbappé va rejoindre libre le Real Madrid l’an prochain.

Mbappé, sportif le plus recherché sur Google en Espagne en 2021 !

La liste des dix sportifs les plus recherchés sur Google en Espagne en 2021 a été dressée par 20 Minutes Espagne. En tête, un Français : Kylian Mbappé. Le feuilleton sur son avenir a été suivi en masse par les Espagnols. Il devance Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque durant un match de l’Euro avec le Danemark. Kylian Mbappé est aussi devant la légende du sport espagnol, Rafael Nadal, et la relève en tennis, Carlos Alcaraz. Trois autres personnalités du ballon rond sont dans le top 10, seulement à partir de la 7e place avec Dani Olmo, Unai Simon (9e) et Xavi (10e). Kylian Mbappé risque de se retrouver dans les barres de recherche des Espagnols encore très très souvent car le suspens persiste. Le PSG n’a pas dit son dernier mot pour tenter de le prolonger. Le mois de janvier avec le mercato hivernal s’annonce déterminant, car c’est la date à laquelle le Real Madrid pourra négocier officiellement avec Kylian Mbappé. L’Espagne n’attend que ça.