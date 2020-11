PSG : Mbappé, Neymar, Pierre Ménès rigolait dans son coin

Dans : PSG.

Le PSG sans Neymar et Mbappé, c'est toujours aussi fort demande Pierre Ménès, qui n'a pas aimé certains commentaires à ce sujet.

En début de soirée ce mercredi, les supporters parisiens se sont probablement dits qu’ils avaient l’occasion de faire un joli pas vers la qualification en 1/8e de finale. A Leipzig, Di Maria avait en effet ouvert le score avant d’avoir l’occasion de doubler la mise sur penalty. Mais tout s’est progressivement enrayé, pour provoquer finalement la défaite 2-1 en Allemagne. Un résultat qui met le PSG en danger avant le match retour et la suite de cette phase de poule. Mais entre le début du match convaincant et la suite plus proche de la catastrophe, il y a des choses qui ont beaucoup fait rire Pierre Ménès, quand il a vu l’avis de ceux qui suivaient le match, et estimaient même que le PSG était finalement plus performant et plus séduisant sans Mbappé et Neymar. De quoi faire réagir le consultant sur son blog pour Canal+, pour qui il est tout simplement incroyable de penser cela.

« Je rigolais tout seul en lisant les commentaires à la mi-temps, qui disaient en substance que « Paris jouait mieux sans les deux starlettes ». Mais oui, mais bien sûr… On a vu le poids offensif du PSG à partir du moment où Di Maria a plongé, où Sarabia s’est montré égal à lui-même c’est-à-dire fantomatique et où Kean a dû se battre comme un chien seul devant, en faisant d’ailleurs un très bon match avec une passe dé et un péno provoqué. Je pense que dans trois semaines, avec Verratti, Neymar et Mbappé, le PSG montrera un tout autre visage… », a assuré Pierre Ménès, persuadé que le match retour permettra de démontrer l’importance des superstars du PSG, à condition que Neymar, Mbappé et compagnie soient enfin d’attaque.