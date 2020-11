PSG : Neymar et Mbappé out, Tuchel fait un voeu

Dans : PSG.

Dans une situation délicate dans son groupe avec déjà une défaite en deux rencontres, le PSG n’a pas vraiment le droit à l’erreur ce mercredi soir contre Leipzig, s’il ne veut pas être au bord d’une élimination qui ferait de sacrés dégâts.

Le Paris SG n’en est pas encore là mais l’idée d’affronter le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions sans Neymar ni Mbappé fait tout de même froid dans le dos. C’est aussi l’occasion de voir ce que le PSG a dans le ventre sans ses superstars. Une volonté affichée par Thomas Tuchel, qui demande une réponse collective à ce problème, ce que le champion de France n’a pas toujours su faire par le passé.

« Si vous lisez la liste des absents et le groupe présent, oui ça ne va pas être une grande surprise pour le onze de demain. On va avoir confiance. C’est toujours comme ça dans le foot et c’est bien car c’est la plus belle chose dans le foot que ce soit un effort de l’équipe. On manque des joueurs clés. Nous sommes déçus mais pas triste pour cela. Quand on est à l’entraînement, on ne peut pas penser trop à des choses comme ça. On va essayer de faire un match en équipe et faire plus d’effort avec une mentalité d’équipe. On doit grandir ensemble dans cette situation-là. Tous les joueurs veulent jouer et on va trouver notre onze titulaire avec les joueurs qui ont mérité de jouer la C1. Nous sommes capables de combattre ensemble », a prévenu un Thomas Tuchel qui va aussi profiter de cette rencontre avec forcément quelques surprises dans le 11 de départ pour juger ceux qui veulent du temps de jeu supplémentaire, et vont pouvoir le démontrer sur le terrain.