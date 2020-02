PSG : Mbappé n'a pas le boulard, il est simplement très sûr de lui

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a reçu de nombreuses critiques à la suite de son embrouille avec Thomas Tuchel contre Montpellier.

Il faut dire que l’attitude de l’international tricolore pouvait paraître arrogante lorsque ce dernier, vexé d’être remplacé à 20 minutes de la fin du match face au MHSC, s’est embrouillé avec Thomas Tuchel. Toutefois, il est absolument faux de dire que Kylian Mbappé a le melon selon Zoumana Camara, lequel s’est confié au sujet de l’attaquant du Paris SG sur l’antenne de TF1. Et pour l’un des adjoints de Thomas Tuchel, l’attitude de Kylian Mbappé est tout simplement impeccable dans le vestiaire, avec notamment une joie de vivre transmise à ses partenaires. L’ancien défenseur du PSG confirme en revanche l’ambition démesurée du natif de Paris mais après tout, qui peut lui reprocher ?

« On peut dire qu'il est normal, mais vu l'engouement autour de lui, non… Parce que c'est quand même une superstar du football. Dans la vie d'un groupe, il est joyeux. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, il est agréable. Après, au niveau du travail il a déjà en ligne de mire là où il veut arriver. Tu le vois bien dans sa façon d'être qu'il est sûr de lui et il sait ce qu'il veut déjà » a indiqué Zoumana Camara, épaté par l’attitude de Kylian Mbappé, lequel sera bien évidemment attendu comme l’un des hommes forts du Paris Saint-Germain mardi face au Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions. L’ancien buteur de l’AS Monaco ne devra pas décevoir, lui qui a clamé haut et fort ses ambitions dans cette compétition qui fait tant de misères au PSG depuis de longues années maintenant…