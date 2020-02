PSG : Mbappé n'a aucune raison de fuir Paris au mercato

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sera sans aucun doute le joueur le plus courtisé de la planète lors du prochain mercato.

Priorité absolue du Real Madrid, l’attaquant du PSG est également observé avec attention par Liverpool. Du côté des supporters de Paris, on espère que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi parviendront à boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Prolonger le bail de l’ancien Monégasque et lui offrir un salaire équivalent à celui de Neymar dans la capitale, c’est clairement l’objectif de la direction du PSG afin d’éviter un gros bug à l’été 2021. Mais pour Maxwell, ancien adjoint d’Antero Henrique et désormais ambassadeur du PSG au Brésil, il n’y a pas de soucis à se faire dans le dossier Kylian Mbappé.

« Il y a une telle marge de progression qu'il a une opportunité énorme devant lui, il a tout pour continuer cette évolution et devenir un jour le meilleur joueur du monde. (...) Difficile pour le PSG de le conserver ? C'est toujours difficile. On parle toujours de mercato pour les joueurs qui sont top, mais je crois qu'il est content à Paris et que Paris est content avec lui, donc il n'y a aucune raison d'envisager un départ » a indiqué sur l'antenne de TF1 l’ancien défenseur gauche du Paris Saint-Germain, intimement persuadé que Kylian Mbappé n’a aucune volonté de quitter le PSG. Espérons pour le champion de France en titre que cela se confirmera rapidement par une prolongation de contrat, qui scellerait une alliance sur le très long terme entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.