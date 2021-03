PSG : Mbappé l'avoue, il n'a pas toujours été un tueur

Dans : PSG, Equipe de France.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Kylian Mbappé n'a semble-t-il pas été toujours une machine à marquer. Il revient sur ses difficultés en équipe de jeunes dans une interview pour le site de l'UEFA.

Depuis quelques saisons, Kylian Mbappé affole les compteurs. En 142 matchs en Ligue 1, il a déjà atteint la barre symbolique des 100 buts, à 22 ans seulement. Toutes compétitions confondues depuis ses débuts en club, il a marqué 150 buts en 122 apparitions. Des statistiques qui poussent à croire que le Parisien battra tous les records, en club comme en sélection. Pourtant, la finition n'a pas toujours été le point fort de Kylian Mbappé. Au cours d'un entretien accordé au site de l'UEFA, le buteur a fait d'étonnantes révélations sur ses difficultés dans le dernier geste lorsqu'il était plus jeune.

« Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle. Dans le football d'aujourd'hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l'entraînement » a avoué l'attaquant du PSG. Des propos difficiles à imaginer quand on connaît l'obsession pour le but qui habite aujourd'hui Mbappé, comme en témoigne son triplé inscrit contre le Barça. Son évolution rappelle dans ce domaine celle d'un certain Cristiano Ronaldo, passé de virtuose à Manchester United à véritable tueur au Real Madrid, et idole du Français.

Objectif Coupe du Monde

Au-delà du passé, Kylian Mbappé a évoqué l'avenir et ses ambitions pour la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France. « On veut en gagner une deuxième. La Coupe du Monde est un aboutissement, c'est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu'on gagne à son apogée. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d'autres épreuves, et mon ambition est d'en gagner une deuxième » a poursuivi l'attaquant du PSG.