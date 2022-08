PSG : Mbappé l'a trahi, Neymar ne lui pardonne pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le chaud week-end du PSG se digère doucement au sein du club francilien. Malgré les tentatives de Sergio Ramos de calmer tout ce beau monde, Neymar semble avoir un gros ressentiment contre Mbappé.

Avec le début du championnat, un match par week-end et la fin du mercato à gérer, le Paris Saint-Germain ne s’attendait pas à faire un tel buzz sur le sujet du comportement de ses stars. En effet, depuis la reprise et notamment la tournée au Japon, tout le monde tirait dans le même sens et affichait un joli sourire pour laisser entrevoir un PSG efficace, solidaire et porté par des joueurs vedettes unis. La bulle a éclaté dès le retour de Kylian Mbappé sur le terrain. L’attaquant français avait le masque, et il s’est pris la tête avec Neymar au sujet des pénaltys, avant de bouder sur certaines actions, y compris son but en deuxième période. Pour ne rien arranger, le Brésilien a passé la seconde couche pendant la nuit en « likant » des commentaires négatives à l’encontre du numéro 7 parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ce lundi, c’était opération retour au calme au sein du club, avec la volonté de tempérer les problèmes entre les deux stars. L’excuse de Neymar, qui aurait mal compris la consigne de Christophe Galtier - le Brésilien aurait confondu être deuxième tireur avec le fait d’être le tireur d’un éventuel deuxième pénalty - ne risque pas de convaincre grand monde. Résultat, si Lionel Messi est resté de marbre dans cette histoire, le vestiaire a bien compris qu’une lutte de pouvoir avait lieu.

Sergio Ramos s'y connait en vestiaire de stars

Et s’il y a un joueur dans l’effectif parisien qui sait ce que c’est que la vie d’un vestiaire gorgé de stars, c’est bien Sergio Ramos. Le journal espagnol AS confirme ainsi le rôle du défenseur espagnol dans cette embrouille. Sentant que les choses ne se passaient pas bien au niveau mental, l’ancien du Real Madrid avait tout d’abord tenté de réconcilier les deux stars sur le terrain samedi soir. En vain, Mbappé refusant l’accolade en passant sous le bras du champion du monde 2010. C’est ensuite dans le vestiaire que Sergio Ramos, qui est considéré comme un appui déjà très solide de Christophe Galtier, a pris les devants en réconciliant Neymar et Mbappé. Un rôle de médiateur qui a été acceptée sur le moment par les deux joueurs, même si cela n’a pas eu l’effet escompté. En effet, quelques heures plus tard, Neymar n’a pas pu s’empêcher de remettre le feu sur les réseaux sociaux avec ses fameux messages appréciés et qui démontrent d’un ressentiment prononcé à l’encontre de son coéquipier.

Neymar a compris le petit jeu de Mbappé

Ce ressentiment sera-t-il amené à disparaitre avec le temps ? Selon Le Parisien, c’est loin d’être gagné. Malgré un démenti à ce sujet, Mbappé est clairement accusé par Neymar et son clan d’avoir poussé pour le départ du Brésilien cet été. C’est pour cela que le PSG a proposé, le plus discrètement possible, son numéro 10 à plusieurs clubs, dont Manchester City de manière insistante. Sans succès bien évidemment. Mais Neymar, qui n’a absolument jamais dans sa carrière connu ce sentiment d’être poussé dehors, reste marqué par cet été où l’attaquant champion du monde a essayé de faire le ménage. Le quotidien francilien l’affirme, l’attitude et le comportement de l’ancien barcelonais sur ces dernières années ont provoqué la « désillusion » de Mbappé au sujet d’un joueur avec qui il a adoré échanger et passer du temps à leur arrivée commune au PSG en 2017. Mais depuis, le Français s’est éloigné du Brésilien progressivement, et désormais très durablement au point d'avoir fait comprendre à ses dirigeants que Paris serait mieux sans Neymar à l'avenir. C'est du moins de ce que pense le prodige de Santos, qui ne pardonne pas ce coup de couteau dans le dos de la part de Mbappé.