PSG : Mbappé impose une clause pro-Real Madrid au Qatar

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG contre l’OM dimanche soir, Kylian Mbappé a évoqué la prolongation de Neymar… mais n’a pas levé le suspense quant à son avenir.

Tandis que son coéquipier brésilien va prolonger en faveur du Paris Saint-Germain, l’incertitude demeure toujours au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’international tricolore doit faire un choix fort dans les prochains mois, à savoir prolonger ou partir lors du mercato estival. Ce n’est plus un secret, le Real Madrid et Liverpool courtisent le buteur du PSG avec assiduité. En raison de la crise sanitaire, les deux géants d’Europe auront toutefois des moyens limités pour recruter Kylian Mbappé. C’est ainsi qu’une prolongation au Paris SG est de plus en plus probable selon les informations de Todo Fichajes.

Le média espagnol croit savoir que les négociations s’intensifient entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain dans le but de trouver rapidement un accord pour une prolongation de contrat. L’attaquant de 22 ans souhaite néanmoins avoir la certitude qu’il ne sera pas retenu de force en cas de belle proposition du Real Madrid dans les années à venir. C’est ainsi que l’ancien Monégasque négocierait une clause qui lui permettrait de rejoindre la Casa Blanca en cas de proposition jugée suffisamment intéressante financièrement pour le Paris Saint-Germain. Un bon compromis pourrait être trouvé, l’important pour l’Emir du Qatar étant que Kylian Mbappé ne parte pas libre de tout contrat ou pour une somme dérisoire. Reste maintenant à voir comment Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’y prendront pour négocier cette clause « pro-Real Madrid » dans le contrat de Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, l’attaquant de l’Equipe de France ne souhaite pas faire de sale coup au Paris SG en partant pour zéro euro. C’est déjà ça.