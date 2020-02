PSG : Neymar et Mbappé, il n’y a pas plus fort au monde !

Dans : PSG.

C’est avec une attaque au complet que le Paris Saint-Germain s’apprête à défier le Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Une affiche très attendue à Paris, pour qui il est impensable de revivre une élimination à ce stade de la compétition cette saison. D’autant que selon Bixente Lizarazu, le Paris Saint-Germain possède à ce jour ce qui se fait de mieux en Europe avec un impressionnant quatuor offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Avec une telle armada en attaque, il serait anormal de ne pas passer le test du Borussia Dortmund selon le consultant de TF1, qui met toutefois Paris en garde contre un possible déséquilibre avec autant de qualités offensives sur le terrain.

« Cette saison, Neymar est en très bonne condition physique. Il est donc performant. L’association Neymar – Mbappé fait rêver. En plus, il y a ce quatuor offensif, avec Icardi et Di Maria, qui est assez magique pour le moment. Mais je ne sais pas si ce quatuor pourra fonctionner en Ligue des Champions contre de grosses équipes, parce que ça peut créer un déséquilibre défensif. Mais pour moi, c’est la meilleure attaque d’Europe, avec Cavani en réserve. Le milieu a aussi été renforcé avec Gueye. Globalement, l’effectif du PSG est meilleur que la saison dernière. Paris est mieux armé pour aller plus loin en Ligue des Champions. La bonne année ? Le moment de vérité, ce sera les huitièmes de finale. Dortmund, c’est un tirage favorable. Ce sera un match spectaculaire. Je pense que le PSG va passer. Et après, on verra face aux gros qui contesteront le ballon. L’équipe de Tuchel est excellente avec le ballon, mais elle est fragile sans le ballon » a jugé l’ancien défenseur de l’Equipe de France qui, comme tous les observateurs du Paris SG, a hâte de voir comment se débrouilleront les partenaires de Kylian Mbappé dans la fournaise du Signal Iduna Park de Dortmund.