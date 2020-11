PSG : Neymar au Barça, il dénonce un pipeau électoral !

Dans : PSG.

La semaine dernière, Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, évoquait un potentiel recrutement de Neymar lors du prochain mercato.

Le dirigeant espagnol de 54 ans faisait savoir aux Socios qu’un come-back de l’attaquant du PSG à Barcelone lors du mercato estival était envisageable, à condition que le Brésilien retire ses plaintes à l’encontre du club blaugrana. « Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative. Il n'y a pas encore de détails concrets et nous n'avons pas défini les aspects économiques » faisait notamment savoir Emili Rousaud, candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu.

Mais aux yeux de Rivaldo, ancienne gloire du FC Barcelone régulièrement interrogée sur l’actualité du vice-champion d’Espagne et dont les propos ont été rapportés par FC Barcelona Noticias, il s’agit d’effets d’annonce totalement bidons. Le leader du mouvement « Les meilleurs au Barça » appréciera. « Neymar a déjà dit qu’il était heureux à Paris, le Barça a des problèmes financiers. Annoncer la signature de Neymar, alors que ni le PSG ni les agents de Neymar n’ont dit quoi que ce soit à ce sujet, c’est juste un moyen de gagner en notoriété dans la presse dans ce processus électoral » a fait savoir l’ancienne légende du foot brésilien, très écoutée à Barcelone. Reste maintenant à voir si les candidats à la présidence du Barça, qui évoquent régulièrement un retour de Neymar afin de faire monter la sauce, ont véritablement l’ambition et l’envie de recruter la star du Paris Saint-Germain. Rien n’est certain à ce sujet, d’autant plus qu’un retour de Neymar ne fait pas l’unanimité auprès des Socios…