PSG : Mbappé est déjà une star, Liverpool le zappe

S’il a d’ores et déjà prévenu qu’il n’envisageait pas un départ du PSG cet été, Kylian Mbappé pourrait bien faire ses valises en 2021.

Dans un an, le Real Madrid sera prêt à déployer le tapis rouge à la star du Paris Saint-Germain. Mais pour cela, il faudra parvenir à trouver un accord avec le club de la capitale française, et terrasser la concurrence. Car d’autres clubs pourraient également s’intéresser au natif de Paris, à commencer par le FC Barcelone ou la Juventus Turin. En Angleterre, Liverpool est régulièrement associé à Kylian Mbappé, Jürgen Klopp appréciant le profil du joueur qui colle totalement à son style de jeu, basé sur des transitions très rapides vers l’avant. Mais pour Neil Mellor, ancien joueur de Liverpool (2002-2006), les Reds commettraient sans doute une erreur en cassant leur tirelire pour recruter Kylian Mbappé.

« Si c’était possible, j’aimerais voir Robert Lewandowski à Liverpool. Je pense que c’est le meilleur attaquant du football mondial en ce moment. Quant à Kylian Mbappé, il est évident que ce sera un footballeur de classe internationale dans les années à venir. Mais quand je regarde l’équipe de Liverpool, je constate qu’ils ont une unité vraiment bien rodée et que pour le moment, il ne vaut mieux pas perturber cet effectif en faisant venir certaines possibilités. Liverpool doit vraiment faire attention. Certes, les fans voudront toujours voir des superstars signer dans leur club au mercato. Mais la force de Klopp, c’est de transformer des joueurs en superstar lui-même, comme il a fait avec Mané et Salah » a fait savoir l’ancien attaquant de Liverpol et de West Ham dans une interview accordée à Genting Bet. Reste maintenant à voir si Jürgen Klopp suivra les conseils avisés du natif de Sheffield, ou s’il tentera tout de même de recruter Kylian Mbappé dans un an…