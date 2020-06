PSG : Mbappé à Liverpool, un premier avertissement

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est un joueur du PSG et le restera la saison prochaine. Mais déjà la presse anglaise s'intéresse au cas du champion du monde français.

Kylian Mbappé fait l’objet d’innombrables rumeurs, la star du Paris Saint-Germain suscitant évidemment l’intérêt des plus grands clubs de la planète. Ces derniers mois, l’attaquant français est très souvent évoqué du côté du Real Madrid, mais également à Liverpool, qui vient de décrocher le titre de champion d’Angleterre, un an après la victoire en Ligue des champions. Bien évidemment, l’idée de voir Kylian Mbappé sous le maillot des Reds a quelque chose de romantique, mais du côté de la Mersey on tient rapidement à mettre les choses au point si le champion tricolore décidait de relever un jour ce challenge. Dans les colonnes du Liverpool Echo, une légende des Reds prévient Kylian Mbappé.

Bruce Grobbelaar, fantasque et emblématique gardien de but de Liverpool entre 1981 et 1994, estime que s’il débarque à Anfield, le joueur français du PSG doit s’améliorer pour espérer se faire une place dans le 11 de Jurgen Klopp. « Eh bien, si Mbappé vient à Anfield, il devra prouver sa valeur à coup sûr (...) Quiconque vient à Anfield, comme vous le voyez avec Takumi Minamino, doit s'améliorer énormément afin d’espérer être titulaire. Si Mbappé veut jouer à Liverpool ? Celui qui ne souhaite pas jouer avec ce club doit aller voir un médecin, et vite », a lancé Bruce Grobbelar, qui avoue cependant ne pas réellement savoir si le club anglais veut s'offrir un joueur comme Kylian Mbappé.