EdF : Mbappé aux JO, le PSG aura son mot à dire

L’été prochain, l’Equipe de France disputera les Jeux Olympiques à Tokyo. Une compétition à laquelle rêve de participer un certain Kylian Mbappé…

« Les trophées sont des objectifs, il y a ceux qui veulent et ce qu’ils font tout pour les avoir. La Ligue des champions par exemple. Il y aura aussi peut-être les Jeux olympiques ». Durant l’été, Kylian Mbappé reconnaissait qu’il souhaitait participer à cette compétition. Mais pour l’heure, difficile de savoir si l’attaquant du Paris Saint-Germain pourra assouvir son rêve car durant le même été, l’Equipe de France disputera l’Euro, quelques semaines seulement auparavant.

En conférence de presse, Didier Deschamps a ainsi rappelé qu’il n’était pas certain que Mbappé dispute les JO. D’autant que le Paris Saint-Germain aura également son mot à dire. « J'ai lu ça mais c'est encore lointain. Je ne suis pas son employeur, il faudra voir avec son club aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus les exigences qui sont les nôtres. Il faudra se qualifier déjà, après il y aura l'Euro. Vous savez, les Jeux olympiques, c'est la période post-Euro. Qu'il ait l'envie ou l'idée, pourquoi pas. En tout cas, ce ne sera pas au détriment des échéances de l'équipe de France » a indiqué Didier Deschamps, pour qui la priorité sera clairement l’Euro avant de penser à une éventuelle participation de Kylian Mbappé aux JO. De son côté, le PSG verrait sans doute d’un mauvais œil que sa star enchaîne deux compétitions en un seul été…