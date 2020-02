PSG : Libérez Neymar, le Brésil attaque Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

C’est un dossier sensible de plus pour le PSG. Neymar rêve de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, et ce désir est partagé par la sélection brésilienne.

Toutefois, contrairement à la Copa America, les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs pour cette période en dehors des dates FIFA. Le PSG peut donc très bien décider de conserver Neymar à Paris pour préparer le début de la saison 2020-2021 et éviter ainsi une nouvelle surcharge de travail, de sollicitation et d’émotion à un joueur qui ne parvient toujours pas à passer une saison entière sans problèmes physiques. Et c’est sans parler sur les différentes polémiques sur son hygiène de vie ou son désir pas si lointain de claquer la porte du PSG. Résultat, le Brésil est passé à l’action par le biais du président de la fédération, Rogério Caboclo, qui a directement pris contact avec Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier, affirme Globo. L’idée était simple : prévenir rapidement le Paris SG que le Brésil voulait Neymar aux JO, histoire d’appuyer la demande du joueur en ce sens.

Pour le moment, le chemin avant un éventuel accord est encore très long. Tout d’abord car une saison décisive est en cours, et ensuite car le PSG ne veut pas passer pour la bonne poire de service en regardant sa star s’épuiser avec le Brésil pendant deux mois, Copa América et JO inclus. Sans oublier le fait que Kylian Mbappé et la FFF vont certainement faire la même demande dans peu de temps. Pour Neymar, cela devrait tout de même grandement dépendre de ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Si une prolongation venait à être réellement à l’étude, alors une autorisation pour participer aux JO pourrait peser dans la balance, et permettre à tout le monde de garder le sourire.