PSG : Mbappé au Real Madrid, Zidane évite la polémique

Dans : PSG.

Grand admirateur de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane rêve d’intégrer l’attaquant du Paris Saint-Germain à son effectif. Le coach du Real Madrid l’a suffisamment répété, alors inutile d’en rajouter.

On ne compte plus le nombre de conférences de presse où Zinédine Zidane a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, on se souvient que l’entraîneur du Real Madrid s’était dit « amoureux » de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ces sorties médiatiques avaient agacé la direction francilienne qui, par l’intermédiaire du directeur sportif Leonardo, avait demandé au coach français d’arrêter les appels du pied. A l’époque, le recadrage n’avait pas vraiment fonctionné. Mais ce samedi, le champion de France sera sans doute ravi d’apprendre que l’ancien meneur de jeu a préféré esquiver le sujet face aux journalistes espagnols.

« Si j'aimerais entraîner Mbappé ? J'ai la chance d'être ici et d'entraîner ici, a répondu le Merengue. Je n'aime pas le mot "chance" parce qu'il n'y a pas de chance dans le vie. Il faut croire en ce qu'on fait, profiter de ce qu'on a. Jusqu'à quand ? Ce n'est pas important pour moi. C'est pour ça que je vis au jour le jour. Je peux dire que j'ai la chance d'entraîner les meilleurs parce que je suis dans le meilleur club au monde, qui a les meilleurs joueurs. Je prends du plaisir pendant les matchs, mais là où j'en prends le plus, c'est aux entraînements. » De toute façon, Zidane a déjà tout dit en ce qui concerne Mbappé, cible du Real pour l’été 2021.