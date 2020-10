PSG : Mbappé au Real c'est fait, Rami prévient Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

En dehors des terrains, le PSG a clairement un rêve pour cette saison, et cela concerne ses deux immenses stars.

Travailler au corps Neymar et Mbappé pour leur faire prolonger leur contrat. Pour les deux joueurs, la fin de parcours est annoncée pour 2022. Cette date signifie une chose très claire : pour éviter le fiasco d’un départ à 0 euro, le transfert est inévitable en 2021, soit l’été prochain, faute d’un accord pour une prolongation. Concernant le dossier du champion du monde français, on se dirige tout droit vers une impasse. Malgré les annonces dans tous les sens, absolument aucune avancée notable n’a été enregistrée, et aucun rendez-vous concret n’est prévu. Le clan Mbappé repousse l’échéance, et le Parisien de naissance évacue sans problème chaque question qui l’emmène sur son avenir, assurant qu’il garde sa concentration pour la saison en cours. Le scénario est donc déjà ficelé aux yeux d’Adil Rami, le nouveau consultant de RMC estimant que sa signature au Real Madrid ne fait plus aucun doute, et est déjà présente dans l’esprit de Mbappé.

« Je pense que c'est fait, d'autant plus que ça n'avance pas dans les discussions. T'as l'impression que ça l'agace de parler de ça, il n'en parle pas avec le club, son entourage. Et à partir du moment où ça l'agace, c'est qu'il ne veut rien savoir. C'est gênant pour lui. Son futur est tout tracé et c'est triste pour les Parisiens, même pour la Ligue 1. J'adore ce joueur », a livré l’ancien défenseur de Lille et de l’OM, qui ne voit pas une seconde Mbappé prolonger à Paris et continuer sa carrière dans le championnat de France. Un scénario redouté par les supporters et les dirigeants du Paris SG, même si cette échéance de l’été 2021 était annoncée de longue date.