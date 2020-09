PSG : Mbappé annonce son départ, Pierre Ménès stoppe tout

Dans : PSG.

L’information en provenance du Times a fait l'effet d'une bombe ce dimanche au PSG.

Kylian Mbappé aurait prévenu ses dirigeants d’arrêter de lui proposer des prolongations de contrat, car il partirait de toute façon à la fin de la saison. Un été 2021 souvent évoqué pour l’international français, alors qu’il sera dans sa dernière année de contrat. Le moment idéal pour un transfert, un départ libre pour un joueur avec une telle valeur marchande n’étant pas envisageable. Cette prise de parole auprès de la direction du club au moment où la saison 2020-2021 débute a aussi l’objectif de permettre à Mbappé de se concentrer sur le sportif, et de ne pas se faire polluer par les rumeurs sur son avenir. Son avenir au Real Madrid semble donc tout tracé, surtout que le club espagnol le courtise de longue date et se prépare financièrement à faire une énorme proposition en juin 2021. Mais attention toutefois à ne pas aller trop vite en besogne, prévient Pierre Ménès, qui a très rapidement rebondi sur la rumeur de cette annonce forte.

Pour le consultant de Canal+, il convient de prendre avec la plus grande prudence cette histoire, la presse étrangère ayant l’habitude de grandes révélations sur les joueurs du PSG, sans que cela ne se vérifie bien souvent. « Je ne sais pas si Mbappé va prolonger au PSG ou pas mais s’appuyer sur un article du Sunday Time pour annoncer son départ est quand même risible. C’est la presse espagnole en pire », a souligné Pierre Ménès, avant de rappeler que le retour de Neymar à Barcelone était annoncé comme certain à l’été 2019, et que le Brésilien n’avait finalement pas bougé du PSG malgré les rumeurs incessantes.