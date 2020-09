PSG : La sortie choc, Mbappé prévient le Qatar de son départ

Dans : PSG.

Sous contrat au PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé a annoncé au club parisien ses intentions de départ à l’issue de la saison, affirme The Times.

Kylian Mbappé débute sa quatrième saison sous le maillot du PSG. Testé positif au Covid-19 lors du rassemblement en équipe de France, l’attaquant tricolore est cependant forfait ce dimanche soir pour le Classique au Parc des Princes. Il encouragera ses coéquipiers de loin et ne rejouera peut-être plus de match contre l’OM dans l'enceinte parisienne. Comme le rapporte The Times, le finaliste de la dernière Ligue des Champions aurait annoncé à ses dirigeants ses intentions de partir à l’issue de la saison. Une annonce choc mais pas surprenante. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris SG, Mbappé a refusé de prolonger à trois reprises malgré les relances de sa direction. Les grands clubs européens peuvent avoir le sourire.

Le numéro 7 parisien privilégie un transfert en Premier League ou en Liga selon le journal anglais. C’est d’ailleurs en Espagne que le nom du champion du monde est annoncé sans cesse. Particulièrement du côté du Real Madrid, qui ne se privera pas de tenter ce coup de maître l'été prochain, surtout si le champion du monde affiche ses intentions d'entrée de jeu. Le quotidien anglais évoque également un intérêt du FC Barcelone, désireux de remplacer Lionel Messi à l’issue de l’exercice actuel. Enfin, il se murmure que Kylian Mbappé est un admirateur du jeu pratiqué par Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp. Le trio d’attaque des Reds composé de Mané, Salah et Firmino marche du feu de dieu mais une place pourrait se libérer pour le Français si l’un des trois venait à partir. Des destinations de choix pour un joueur qui se voit être transféré à l'été 2021.