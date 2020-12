PSG : Mbappé a un agent très spécial au mercato

Dans : PSG.

Entre PSG et Real Madrid notamment, l'avenir de Kylian Mbappé risque bien d'animer les prochains mois.

Auteur d'un doublé en Ligue des Champions face à Başakşehir mercredi soir, Kylian Mbappé a mis fin à une longue disette en C1. Un peu moins performant que son ami Neymar cette saison, le Français n'en reste pas moins un élément clé du PSG. En fin de contrat en juin 2022, le joueur de 21 ans a l'embarras du choix. Les dirigeants parisiens feront tout en oeuvre pour prolonger leur crack, tandis que le Real Madrid de Zidane en a fait sa priorité pour le prochain mercato. D'autres géants européens sont également sur le coup, comme Liverpool. Pour Copa90, le natif de Paris s'est livré et a expliqué comment il choisira son futur club.

« On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici. Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai à présent. Ils m’ont montré la bonne voie et je suis chanceux d’avoir ces parents » a déclaré l'international français. Convoité par les plus gros clubs européens, l'attaquant du PSG comptera donc sur l'avis de ses proches pour choisir sa future destination. Reste à savoir vers quelle ville d'Europe le clan Mbappé optera. Une chose est sûre, les prétendants ne manqueront pas à l'appel.