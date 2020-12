PSG : Mbappé à Liverpool, Klopp y croit à fond

Dans : PSG.

La tendance s’est brutalement inversée ces dernières semaines, Kylian Mbappé n’est plus du tout partant certain du PSG pour le Real Madrid en vue de l’été prochain.

La Maison Blanche semblait déjà prête à l’accueillir après l’avoir courtisé pendant plusieurs années, depuis son éclosion du côté de l’AS Monaco. Mais la situation a changé. En premier lieu, parce que le PSG travaille ses arguments sportifs et financiers et avance dans les négociations avec l’international français. En seconde lieu, car le Real Madrid est, comme beaucoup de clubs européens, en train de se demander si c’est l’heure de faire des investissements colossaux, déjà que la rénovation enclenchée du stade Santiago Bernabeu coûte très cher à Florentino Pérez. Résultat, ce transfert prévu pour casser tous les records lors de l’été 2021 est remis en cause. Mais si le Real Madrid aura peut-être du mal à faire une offre folle, il ne faut pas oublier Liverpool, qui cherche à se placer dans ce dossier qui fait rêver Jurgen Klopp.

« Liverpool, on connait l’état de ses finances en ce moment. On sait que FSG (la société qui contrôle le club) a fait beaucoup d’efforts pour améliorer la santé financière du club. On sait aussi qu’il y a une bataille en interne car Klopp aimerait voir Liverpool recruter un attaquant de grand standing », a livré le spécialiste du mercato Duncan Castles dans le Transfer Window Podcast. Un voeu de la part du manager allemand des Reds qui ne sera pas sans conséquence, puisque cela signifierait le départ d’un des membres du trio offensif, qui devrait être Sadio Mané. Pour Klopp, Mbappé vaut bien ce sacrifice.