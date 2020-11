PSG : Mbappé à Liverpool, un coup de pouce délirant de Zidane ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est la priorité de l’Emir du Qatar, qui souhaite impérativement lui faire signer une prolongation de contrat avant le mercato estival. Mais pour l’heure, Kylian Mbappé ne semble pas pressé, au contraire de Neymar. Le champion du monde temporise, conscient que de belles opportunités vont se présenter à lui cet été avec les intérêts de clubs tels que Liverpool et le Real Madrid. Depuis le début de ce long feuilleton, c’est la formation espagnole dirigée par Zinedine Zidane qui est annoncée favorite dans la course à la signature du prodige tricolore. Mais selon le Times, les Reds n’ont pas dit leur dernier mot et pourraient compter sur le coup de pouce… de Zinedine Zidane.

Et pour cause, le média britannique affirme en ce milieu de semaine que l’entraîneur du Real Madrid, qui apprécie Kylian Mbappé, a également un faible pour les deux stars de Liverpool, à savoir Sadio Mané et Mohamed Salah. Concrètement, le coach du Real Madrid a fait savoir à Florentino Pèrez que si Kylian Mbappé était inatteignable financièrement, alors il voulait recruter l’un des deux ailiers de Liverpool. Et la situation est cocasse puisque les Reds pourraient profiter de la vente de Salah ou de Mané pour se payer Kylian Mbappé. Reste à convaincre le joueur, très mystérieux au sujet de son avenir, et dont on ne sait pas s’il préfère Liverpool ou le Real Madrid. De toute évidence, la présence de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole est un atout non négligeable pour le Real. Mais l’attractivité de la Premier League et les capacités financières de Liverpool pourraient également faire pencher la balance du côté des Reds…