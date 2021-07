PSG : Mbappé a le melon, Rothen ne le lâche pas

Dans : PSG.

Critiqué par Louis van Gaal après son Euro 2021 raté avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas vraiment reçu de soutien de la part des suiveurs du PSG…

L’exercice 2020-2021 ne restera pas dans les annales de Kylian Mbappé. S’il a accompli de belles choses, et notamment en Ligue des Champions face au Barça ou au Bayern, le champion du monde a perdu son titre en L1 avec le PSG. Avant de plomber la France à l’Euro contre la Suisse, en ratant son tir au but en huitièmes de finale… Dans la foulée de tous ses échecs, Mbappé a logiquement subi une vague de critiques. Ces dernières heures, Louis van Gaal a même remué le couteau dans la plaie en disant que Mbappé n’est pas encore un top player mondial : « Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau ». Des dires appuyés par Jérôme Rothen, pour qui Mbappé doit aussi gérer un égo parfois démesuré.

« C’est juste un problème d'ego »

« Sur son positionnement, je pense qu'il ne doit pas être à gauche dans un 4-2-3-1. Il ne peut pas jouer là parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut lui donner de la liberté dans l'axe. Il a raté des occasions lors de l'Euro et ça c'est une question de confiance, et surtout d'état d'esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c'est juste un problème d'ego. Il en a pris plein la tronche et ça va continuer. Tout le monde va le regarder différemment. Mais s'il retrouve de la simplicité et de l'humilité, on ne parlera plus des problèmes tactiques ou techniques évoqués par Van Gaal », a balancé le consultant de RMC, qui sait que Mbappé doit encore progresser dans plusieurs domaines avant de postuler au Ballon d’Or.