PSG : Mbappé 2026, Leonardo et Al-Khelaïfi au charbon

Dans : PSG.

Tout comme le président Al-Khelaïfi, Leonardo est optimiste au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui portera sur quatre ans de plus pour atteindre 2026.

Toujours pas officialisée, la prolongation de contrat de Neymar ne fait toutefois guère de doute dans l’esprit des dirigeants et des supporters du PSG, tout comme dans celui du joueur brésilien. Une bonne affaire de bientôt réglée, sachant que c’était encore très loin d’être gagné il y a seulement un an. Maintenant, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo concentrent quasiment toutes leurs forces sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le joyau du football français ne cache plus qu’il compte prendre son temps, et a même récemment laissé transparaître qu’il ne se déciderait qu’en juillet, après l’Euro 2021. De quoi appuyer sa position de force, mais aussi mettre le PSG dans de sales draps, sachant que les moyens de se retourner en cas de départ du champion du monde seront limités. Mais pour le moment, toutes les options sont sur la table, alors que le Real Madrid estime que chaque jour qui passe sans une prolongation de Mbappé est une chance de plus de récupérer l’ancien monégasque.

Une position qui se comprend, mais à l’heure actuelle, c’est toujours le PSG qui a la main, et cela permet à Leonardo d’avancer ses pions. A l’image de son président, le dirigeant brésilien est de plus en plus confiant, affirme l’informateur italien spécialisé dans le marché des transferts Nicolo Schiro. Le journaliste explique que la durée d’un éventuel futur contrat ne souffre en tout cas d’aucune contestation, et si l’accord devait se conclure, cela emmènerait Mbappé au Paris SG jusqu’en juin 2026. « Le PSG est en train de travailler sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2026. C’est la priorité d’Al-Khelaifi et de Leonardo. Ils sont confiants pour trouver une solution et un accord dans les prochaines semaines », a ainsi fait savoir Nicolo Schiro, persuadé que le PSG peut réussir son coup en bouclant cette opération avant la fin de la saison, ce qui serait en effet une grosse surprise. Pour le moment, le clan Mbappé, qui aurait déjà reçu plusieurs proposition de nouveau contrat de la part des dirigeants du Paris SG, est resté silencieux, et entend bien attendre d’en savoir plus sur le parcours des joueurs de Mauricio Pochettino en Ligue des Champions avant de lâcher son verdict.