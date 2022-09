PSG : Mauro Icardi viré, le Qatar a craqué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La carrière parisienne de Mauro Icardi vit ses derniers jours. Ce lundi, Wanda Nara semble avoir enfin trouvé un club pour l'attaquant argentin dont Luis Campos et Christophe Galtier ne voulaient pas entendre au PSG.

Pendant que ses coéquipiers jouaient à Nantes et préparaient la réception de la Juventus, mardi soir au Parc des Princes, Mauro Icardi et sa famille étaient à Miami. Preuve que pour le joueur du Paris Saint-Germain, le club de la capitale n’est plus vraiment une préoccupation, les dirigeants actuels des champions de France ayant demandé à Wanda Nara de prendre les choses au sérieux, sous peine de voir son mari finir au placard cette saison. Et dimanche, un dernier coup a été porté à l’ancien joueur de l’Inter via la liste des joueurs appelés à jouer la Ligue des champions pour le PSG. Dans ce document officiel communiqué par l’UEFA, nulle trace de Mauro Icardi, une ultime humiliation qui sonnait comme un uppercut et décidait le clan Icardi à enfin dire oui à une offre, même si cela ressemble à un déclassement XXL pour celui que Leonardo avait recruté pour 70 millions d’euros en 2019.

Mauro Icardi, le PSG n'en voulait plus

Lié encore deux ans avec le Paris Saint-Germain, et après une saison passée à régler ses problèmes de coeur avec sa femme et représentante, au point même de manquer des matchs décisifs, Mauro Icardi ne passera même pas par le Camp des Loges ou alors ce sera seulement pour vider son casier, les joueurs du PSG étant désormais entrés dans l’ultime préparation de leur entrée en lice en Ligue des champions. Prochaine destination pour l’attaquant de 29 ans, non pas le club de Miami et la Major League Soccer, mais le championnat de Turquie où l’on adore recruter des joueurs dont le nom claque, même si souvent ils sont en fin de course. Ce lundi, les médias stambouliotes confirment que Mauro Icardi signera dans 48 heures avec Galatasaray sous forme de prêt. Et les détails du contrat, finalement validé par les deux clubs et le joueur, sont connus.

Le média sportif Fanatik annonce que sur les 8 millions annuels payés par Nasser Al-Khelaifi à Mauro Icardi chaque saison, le PSG a accepté de continuer à lui verser 5 millions d’euros, Galatasaray prenant ensuite à sa charge la différence de 3 millions d’euros. Le club d’Istanbul aurait fini de convaincre Wanda Nara en accordant une prime supplémentaire de 1 million d’euros à son attaquant de mari. Tout cela devrait se signer mercredi, et cette fois pas de problème de liste UEFA pour le joueur argentin puisque Galatasaray ne jouera aucune coupe européenne cette saison. Ce départ de Mauro Icardi marquera la fin officielle du mercato parisien dans le sens des départs, un gigantesque coup de balai signé Luis Campos et Antero Henrique durant cet été 2022. Au PSG, à part quelques bons matchs lors de ses premiers mois de présence, Icardi n'aura strictement rien montré, les derniers mois ayant même été scandaleux pour celui qui n'était clairement plus un football professionnel.