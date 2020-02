PSG : Mauro Icardi priorité absolue de la Juve au mercato !

Dans : PSG.

Après une période moins faste au début de l’année 2020, Mauro Icardi a retrouvé le chemin des filets mardi soir sur la pelouse de Nantes (1-2).

Prêté avec une option d’achat estimée à 70 ME par l’Inter Milan au PSG, l’international argentin totalise 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Un total important qui confirme la réputation de serial buteur que Mauro Icardi s’est forgé en Italie. Successeur désigné d’Edinson Cavani, Mauro Icardi souhaite rester au Paris Saint-Germain.

Mais l’intérêt d’un club en particulier pourrait chambouler les plans de Leonardo, dont l’objectif était de boucler au plus vite le transfert définitif de la star argentine. En effet, Tuttosport confirme ce vendredi l’intérêt de la Juventus Turin, déjà annoncé par le passé, pour Mauro Icardi. Mais cette fois, le média transalpin va plus loin. En effet, Mauro Icardi serait tout simplement la priorité n°1 du champion d’Italie en titre afin de renforcer son secteur offensif l’été prochain. L’objectif de la Juventus Turin sera certainement de vendre Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, ou les deux, dans le but de recruter l’avant-centre du PSG, très apprécié dans les rangs de la Vieille Dame.

La menace Wanda Nara

Du côté de Paris, il n’y a pas (encore) de raison de paniquer puisque selon le média, le club de Nasser Al-Khelaïfi est toujours le grand favori dans ce dossier, notamment car la volonté du joueur est de signer définitivement à Paris. Il faut maintenant que le Paris SG croise les doigts pour que Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, ne pousse pas son homme à revenir en Italie. On le sait, la célèbre mannequin a expliqué à de nombreuses reprises les difficultés rencontrées par le couple depuis le transfert de Mauro Icardi à Paris, notamment car Wanda Nara travaille en Italie, où sont par ailleurs scolarisés les enfants du couple.